В Подмосковье футбольные болельщики напали на подростка и устроили массовую драку

В Подмосковье футбольные болельщики напали на подростка и устроили массовую драку. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

Инцидент произошел 25 мая на стадионе в Щелково во время матча между любительскими командами Diesel и «Русская община». На видеозаписях видно, что после игры участники второй команды набросились на 17-летнего футболиста из команды-соперника, после чего началась массовая драка с участием спортсменов и болельщиков. Юноша из команды Diesel после избиения получил черепно-мозговую травму.

Представители «Общины» утверждали, что их команда «одержала убедительную победу», а игроки Diesel не смогли смириться с поражением и начали их оскорблять — ответом стало нападение на одного из участников, который оскорбил маму игрока команды ультраправого движения. Однако выяснилось, что «Община» проиграла матч со счетом 1:4.

Следственный комитет начал проверку.