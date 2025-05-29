В Госдуме назвали условия для продолжения СВО

По его словам, такой вариант развития событий возможен, если не будут заключены какие-либо серьезные договоры по Украине. «Или мы все закрепляем на бумаге, законодательным образом, и заключаем действительно серьезные соглашения, или мы продолжаем специальную военную операцию до тех пор, пока не будет устранены первопричины вот того безобразия, которое творится сейчас», — отметил депутат. Он напомнил, что России не раз многое обещали, но впоследствии обманывали.

В Госдуме назвали условия для продолжения СВО. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на главу комитета ГД по обороне Андрея Картаполова.

По его словам, такой вариант развития событий возможен, если не будут заключены какие-либо серьезные договоры по Украине.

«Или мы все закрепляем на бумаге, законодательным образом, и заключаем действительно серьезные соглашения, или мы продолжаем специальную военную операцию до тех пор, пока не будет устранены первопричины вот того безобразия, которое творится сейчас», — отметил депутат.

Он напомнил, что России не раз многое обещали, но впоследствии обманывали.