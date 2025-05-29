В ЦПКиО нашли гниющий труп

Инцидент произошел в четверг, 29 мая. Тело нашли в одной из палаток в парке. Следователи Железнодорожного МСО Рязани СУ СК России по Рязанской области проводят процессуальную проверку. Личность погибшего устанавливается, отметили в пресс-службе.