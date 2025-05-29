Судебные приставы рассказали рязанцам, какое имущество нельзя забрать за долги

Отмечается, если должник не погасил долг добровольно, то судебный пристав-исполнитель может совершить исполнительные действия и применить к нему меры принудительного взыскания, такие как арест и изъятие имущества. Но не все имущество можно изъять.