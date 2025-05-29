Судебные приставы рассказали рязанцам, какое имущество нельзя забрать за долги
Отмечается, если должник не погасил долг добровольно, то судебный пристав-исполнитель может совершить исполнительные действия и применить к нему меры принудительного взыскания, такие как арест и изъятие имущества. Но не все имущество можно изъять.
Судебные приставы рассказали рязанцам, какое имущество нельзя забрать за долги. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, если должник не погасил долг добровольно, то судебный пристав-исполнитель может совершить исполнительные действия и применить к нему меры принудительного взыскания, такие как арест и изъятие имущества. Но не все имущество можно изъять.
Нельзя забрать за долги:
- Единственное жилье (если оно не в ипотеке);
- Земля под этим жильем (кроме ипотечных случаев);
- Предметы домашней обстановки и личные вещи (одежда, обувь и другие, кроме драгоценностей и предметов роскоши);
- Профессиональное оборудование (если его стоимость не превышает 10 тыс. руб.);
- Домашние животные, скот, корма и хозпостройки (если не для бизнеса);
- Семена для посева;
- Продукты питания и деньги в размере прожиточного минимума;
- Топливо (для отопления и приготовления еды);
- Транспорт и имущество, необходимое инвалидам;
- Госнаграды, призы и памятные знаки.