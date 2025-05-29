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Судебные приставы рассказали рязанцам, какое имущество нельзя забрать за долги
Отмечается, если должник не погасил долг добровольно, то судебный пристав-исполнитель может совершить исполнительные действия и применить к нему меры принудительного взыскания, такие как арест и изъятие имущества. Но не все имущество можно изъять.

Судебные приставы рассказали рязанцам, какое имущество нельзя забрать за долги. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, если должник не погасил долг добровольно, то судебный пристав-исполнитель может совершить исполнительные действия и применить к нему меры принудительного взыскания, такие как арест и изъятие имущества. Но не все имущество можно изъять.

Нельзя забрать за долги:

  • Единственное жилье (если оно не в ипотеке);
  • Земля под этим жильем (кроме ипотечных случаев);
  • Предметы домашней обстановки и личные вещи (одежда, обувь и другие, кроме драгоценностей и предметов роскоши);
  • Профессиональное оборудование (если его стоимость не превышает 10 тыс. руб.);
  • Домашние животные, скот, корма и хозпостройки (если не для бизнеса);
  • Семена для посева;
  • Продукты питания и деньги в размере прожиточного минимума;
  • Топливо (для отопления и приготовления еды);
  • Транспорт и имущество, необходимое инвалидам;
  • Госнаграды, призы и памятные знаки.