Рыбак нашел бивень мамонта на берегу Оки под Рязанью
«27 мая в Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник поступило сообщение о случайной находке бивня мамонта на берегу реки Оки напротив села Алеканово Рязанского района», — рассказали в музее. Там добавили, что мужчина привел работников к месту находки. Длина бивня около 1 м, вес — 6 кг. Как предположили эксперты, он принадлежал молодому мамонту.
Рыбак нашел бивень мамонта на берегу Оки под Рязанью. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу РИАМЗ.
«27 мая в Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник поступило сообщение о случайной находке бивня мамонта на берегу реки Оки напротив села Алеканово Рязанского района», — рассказали в музее.
Там добавили, что мужчина привел работников к месту находки.
Длина бивня около 1 м, вес — 6 кг. Как предположили эксперты, он принадлежал молодому мамонту.
Фото: пресс-служба РИАМЗ.