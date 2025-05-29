Рыбак нашел бивень мамонта на берегу Оки под Рязанью

«27 мая в Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник поступило сообщение о случайной находке бивня мамонта на берегу реки Оки напротив села Алеканово Рязанского района», — рассказали в музее. Там добавили, что мужчина привел работников к месту находки. Длина бивня около 1 м, вес — 6 кг. Как предположили эксперты, он принадлежал молодому мамонту.

Рыбак нашел бивень мамонта на берегу Оки под Рязанью. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу РИАМЗ.

«27 мая в Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник поступило сообщение о случайной находке бивня мамонта на берегу реки Оки напротив села Алеканово Рязанского района», — рассказали в музее.

Там добавили, что мужчина привел работников к месту находки.

Длина бивня около 1 м, вес — 6 кг. Как предположили эксперты, он принадлежал молодому мамонту.

Фото: пресс-служба РИАМЗ.