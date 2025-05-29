Рязанскую область накроет грозовой фронт

По данным синоптиков, в ближайший час с сохранением до конца суток 29 мая местами на территории Рязанской области ожидается гроза с дождем. Ранее сообщалось, что до конца суток 29 мая местами на территории Рязанской области ожидается усиление ветра порывами до 17 м/с.

Рязанскую область накроет грозовой фронт. Метеопредупреждение опубликовано на сайте регионального ГУ МЧС.

По данным синоптиков, в ближайший час с сохранением до конца суток 29 мая местами на территории Рязанской области ожидается гроза с дождем.

Ранее сообщалось, что до конца суток 29 мая местами на территории Рязанской области ожидается усиление ветра порывами до 17 м/с.