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Рязанский агроуниверситет начал подготовку бойцов студенческих сельхоз отрядов

С апреля 2025 года в учебном центре Рязанского государственного агротехнологического университета имени П. А. Костычева проходит подготовка бойцов студенческих отрядов регионального отделения молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» СО по профессии «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства».

В группу вступили 20 учащихся рязанских колледжей и вузов. Обучение проходит бесплатно за счет средств гранта Минобрнауки. Будущие бойцы изучат основы законодательства в сфере дорожного движения, устройство тракторов и сельскохозяйственных машин, освоят правила их эксплуатации и ремонта, а также закрепят теоретические знания на практике.

По итогу участники сдадут квалификационный экзамен.

Полученная профессия позволит будущим бойцам студенческих сельскохозяйственных отрядов во время каникул работать в предприятиях агропромышленного комплекса региона в качестве механизаторов, а также участвовать в заготовке кормов, в механизированном уходе за посевами, уборке урожая и получить за свой труд достойную оплату.