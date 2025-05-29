Рязанских пчеловодов предупредили об обработке полей

Сельхозпредприятие с 6 по 8 июня с 20:00 до 07:00 проведет химическую обработку производственных полей пестицидами и агрохимикатами около села Крутицы Шиловского района. Будут применяться препараты «Аззоро» (1 класс опасности для пчел) и «Беретта» (1 класс опасности для пчел).

Шиловских пчеловодов предупредили об обработке полей. Об этом в соцсетях сообщила пресс-служба районной администрации.

Сельхозпредприятие с 6 по 8 июня с 20:00 до 07:00 проведет химическую обработку производственных полей пестицидами и агрохимикатами около села Крутицы Шиловского района. Будут применяться препараты «Аззоро» (1 класс опасности для пчел) и «Беретта» (1 класс опасности для пчел).