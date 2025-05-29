Рязанцев предупредили об активизации мошенников в период отпусков

Одним из наиболее распространенных методов являются фишинговые рассылки. Мошенники отправляют электронные письма, имитирующие сообщения от известных travel-сервисов и авиакомпаний, предлагая якобы эксклюзивные скидки на билеты или туры. Ссылки в таких письмах ведут на тщательно подделанные сайты, где у жертв выманивают персональные и платежные данные.

Рязанцев предупредили об активизации мошенников в период отпусков. Об этом пишет Газета.RU.

Основными видами кибермошенничества в этот период являются фейковые сайты на тему путешествий, фейковые приложения популярных travel-сервисов и злоумышленники, выдающие себя за гидов в чатах для путешественников.

Одним из наиболее распространенных методов являются фишинговые рассылки. Мошенники отправляют электронные письма, имитирующие сообщения от известных travel-сервисов и авиакомпаний, предлагая якобы эксклюзивные скидки на билеты или туры. Ссылки в таких письмах ведут на тщательно подделанные сайты, где у жертв выманивают персональные и платежные данные.

Активно используются и мессенджеры, в частности Telegram. Злоумышленники создают фейковые аккаунты и каналы, копируя стилистику брендов, и предлагают «секретные» акции или выгодные предложения.