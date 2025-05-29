Рязанцам рассказали, какие продукты стоит съесть перед экзаменом

Там рассказали, что для максимальной концентрации лучше есть: белки + полезные жиры: рыба, яйца, орехи, сыр; витамины: цитрусовые, ягоды, болгарский перец; медленные углеводы: овсянка, цельнозерновой хлеб; суперфуды для мозга: темный шоколад (от 70%), авокадо, черника. Также перед экзаменами лучше не пить кофе, так как он вызывает нервозность, не есть сладости и фастфуд, так как они вызывают сонливость. Перед экзаменом стоит съесть банан или горсть миндаля для энергии. Во время экзамена нужно пить воду или зеленый чай. А накануне стоит выпить теплое молоко с медом для крепкого сна.

Рязанцам рассказали, какие продукты стоит съесть перед экзаменом. Рекомендации дол региональный Роспотребнадзор.

Там рассказали, что для максимальной концентрации лучше есть:

белки + полезные жиры: рыба, яйца, орехи, сыр;

витамины: цитрусовые, ягоды, болгарский перец;

медленные углеводы: овсянка, цельнозерновой хлеб;

суперфуды для мозга: темный шоколад (от 70%), авокадо, черника.

Также перед экзаменами лучше не пить кофе, так как он вызывает нервозность, не есть сладости и фастфуд, так как они вызывают сонливость.

Перед экзаменом стоит съесть банан или горсть миндаля для энергии. Во время экзамена нужно пить воду или зеленый чай. А накануне стоит выпить теплое молоко с медом для крепкого сна.