Рязанцам рассказали, какие продукты стоит съесть перед экзаменом
Там рассказали, что для максимальной концентрации лучше есть: белки + полезные жиры: рыба, яйца, орехи, сыр; витамины: цитрусовые, ягоды, болгарский перец; медленные углеводы: овсянка, цельнозерновой хлеб; суперфуды для мозга: темный шоколад (от 70%), авокадо, черника. Также перед экзаменами лучше не пить кофе, так как он вызывает нервозность, не есть сладости и фастфуд, так как они вызывают сонливость. Перед экзаменом стоит съесть банан или горсть миндаля для энергии. Во время экзамена нужно пить воду или зеленый чай. А накануне стоит выпить теплое молоко с медом для крепкого сна.
Рязанцам рассказали, какие продукты стоит съесть перед экзаменом. Рекомендации дол региональный Роспотребнадзор.
Там рассказали, что для максимальной концентрации лучше есть:
- белки + полезные жиры: рыба, яйца, орехи, сыр;
- витамины: цитрусовые, ягоды, болгарский перец;
- медленные углеводы: овсянка, цельнозерновой хлеб;
- суперфуды для мозга: темный шоколад (от 70%), авокадо, черника.
Также перед экзаменами лучше не пить кофе, так как он вызывает нервозность, не есть сладости и фастфуд, так как они вызывают сонливость.
Перед экзаменом стоит съесть банан или горсть миндаля для энергии. Во время экзамена нужно пить воду или зеленый чай. А накануне стоит выпить теплое молоко с медом для крепкого сна.