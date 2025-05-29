Россиянам назвали способы экономить на ЖД поездках

Один из способов — искать невозвратные билеты, которые часто стоят дешевле. Также можно пользоваться календарем цен. Часто билет на соседнюю дату стоит меньше и достаточно сдвинуть поездку на пару дней. Чтобы поиск стал удобнее, нужно сразу отсортировать билеты по цене и просмотреть самые недорогие. Кроме того стоит заказать уведомление о старте продаж, особенно если путешествует большая компания.

Россиянам назвали способы экономить на ЖД поездках. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на руководителя группы маркетинга туров и наземного транспорта в сервисе путешествий «Туту» Елизавету Акимову.

По ее словам, один из способов — искать невозвратные билеты, которые часто стоят дешевле.

Также можно пользоваться календарем цен. Часто билет на соседнюю дату стоит меньше и достаточно сдвинуть поездку на пару дней.

Чтобы поиск стал удобнее, нужно сразу отсортировать билеты по цене и просмотреть самые недорогие.

Кроме того стоит заказать уведомление о старте продаж, особенно если путешествует большая компания.

«Дата старта продаж зависит от направления. Бывает, что билеты в нужный вам город можно найти уже за 120 дней, бывает, что за 45. Старт продаж очень легко пропустить, так что лучше подключить уведомление. Сразу после открытия продаж выбор больше, и это удобно, если у вас большая компания или семья: можно выбрать отличные места и даже выкупить целое купе, а то и два», — добавила эксперт.