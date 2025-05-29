Россиянам без трудового опыта назвали самые выгодные варианты подработки

В складской логистике наиболее востребованы кладовщики, комплектовщики товаров и операторы информационной системы управления складом (WMS). Для первый двух вакансий опыт не требуется, а специалисту по WMS необходимы базовые навыки в сфере IT. Начинающие специалисты на должности кладовщика могут получать от 95 тыс. до 100 тыс. рублей в месяц. Еще один вариант подработки летом — курьерская доставка. В Москве пешие доставщики в среднем зарабатывают 80 тыс. рублей в месяц. Помимо прочего актуальна удаленная работа операторов call-центров.

Россиянам без трудового опыта назвали самые выгодные варианты подработки. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на HR-директора логистического оператора NC Logistic Ирину Пак.

По ее словам, кризис на рынке труда повысил спрос на временный персонал.

«Среди отраслей, сохраняющих высокую активность, выделяется складская и транспортная логистика, которая испытывает острую нехватку кадров», — уточнила специалистка.

В складской логистике наиболее востребованы кладовщики, комплектовщики товаров и операторы информационной системы управления складом (WMS). Для первый двух вакансий опыт не требуется, а специалисту по WMS необходимы базовые навыки в сфере IT.

Начинающие специалисты на должности кладовщика могут получать от 95 тыс. до 100 тыс. рублей в месяц.

Еще один вариант подработки летом — курьерская доставка. В Москве пешие доставщики в среднем зарабатывают 80 тыс. рублей в месяц.

«Что касается «белых воротничков», то летом проще всего найти подработку IT-специалистам, а также сотрудникам, занятым в сфере рекламы и PR, например ассистенту маркетолога, SMM-менеджеру, копирайтеру или дизайнеру. В обоих случаях возможно выполнение временных проектов со сдельной оплатой. Как правило, найти квалифицированных специалистов в этих направлениях непросто, поэтому заказчики обычно закрывают глаза на другие места работы и по факту оценивают умения соискателей.

Помимо прочего актуальна удаленная работа операторов call-центров.