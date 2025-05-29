Как указано в публикации, теперь запрещено проводить ЕГЭ в аудиториях с круглыми столами. Нововведение ввели после инцидента в столичной школе, где выпускники сдавали экзамен в таком формате.
Рособрнадзор ввел новый запрет при проведении ЕГЭ. Об этом 29 мая сообщает RT. Как указано в публикации, теперь запрещено проводить ЕГЭ в аудиториях с круглыми столами. Нововведение ввели после инцидента в столичной школе, где выпускники сдавали экзамен в таком формате.
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