Рособрнадзор ввел новый запрет при проведении ЕГЭ

Как указано в публикации, теперь запрещено проводить ЕГЭ в аудиториях с круглыми столами. Нововведение ввели после инцидента в столичной школе, где выпускники сдавали экзамен в таком формате.