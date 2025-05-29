Рецидивистка украла золотые украшения и деньги у рязанской пенсионерки

В полицию обратился родственник 91-летней женщины и сообщил, что из ее квартиры незнакомка похитила сбережения — 120 тысяч рублей и сняла с хозяйки золотую цепочку с крестиком. Неизвестная проникла в жилище под видом медработника и предложив провести осмотр. Аферистка изобразила манипуляции, ощупала шею пенсионерки и скрылась. Ситуацию родственник заметил по камерам, которые установил для наблюдения за состоянием пожилой женщины. Полицейские опознали, разыскали и задержали ранее судимую 27-летнюю жительницу Михайлова. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемой грозит до 6 лет лишения свободы.

Рецидивистка украла золотые украшения и деньги у рязанской пенсионерки. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.

В полицию обратился родственник 91-летней женщины и сообщил, что из ее квартиры незнакомка похитила сбережения — 120 тысяч рублей и сняла с хозяйки золотую цепочку с крестиком.

Неизвестная проникла в жилище под видом медработника и предложив провести осмотр. Аферистка изобразила манипуляции, ощупала шею пенсионерки и скрылась. Ситуацию родственник заметил по камерам, которые установил для наблюдения за состоянием пожилой женщины.

Полицейские опознали, разыскали и задержали ранее судимую 27-летнюю жительницу Михайлова.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемой грозит до 6 лет лишения свободы.