Работодателей могут обязать платить сотрудникам использование личной техники

Соответствующий законопроект готовят к внесению в Госдуму. Он предлагает закрепить размер компенсаций для работников, трудящихся на своем ноутбуке. По мнению авторов инициативы, будет справедливо и уравняет в правах удаленщиков и «традиционных» сотрудников.