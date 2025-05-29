Под Рязанью заметили Золотистую щурку

Птицу заметили в Мещере. Она гнездится в Европе, частично в Северной Америке и западной Азии. Золотистая щурка зимует в тропической Африке или Индии, но уже несколько лет птицу встречают в Рязанской области. Золотистую щурку называют пчелоедкой, так как значительную часть ее рациона, помимо жуков, мух, стрекоз и кузнечиков, составляют осы, пчелы и шмели.

Под Рязанью заметили Золотистую щурку. Об этом сообщает Telegram-канал «Мещерский тупик».

Птицу заметили в Мещере. Она гнездится в Европе, частично в Северной Америке и западной Азии. Золотистая щурка зимует в тропической Африке или Индии, но уже несколько лет птицу встречают в Рязанской области.

Золотистую щурку называют пчелоедкой, так как значительную часть ее рациона, помимо жуков, мух, стрекоз и кузнечиков, составляют осы, пчелы и шмели.