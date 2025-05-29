Москвич вырастил в рязанском лесу 160 кустов конопли, его осудили на четыре года

Отмечается, что с мая по сентябрь 2024 года осужденный в лесу выращивал коноплю для личного употребления. Преступную деятельность пресекли полицейские, из незаконного оборота изъято 160 кустов растения. Суд назначил мужчине наказание в виде 4 лет 1 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

В Захаровском районе осудили 37-летнего москвича за оборот наркотиков. Об этом 29 мая сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Отмечается, что с мая по сентябрь 2024 года осужденный в лесу выращивал коноплю для личного употребления. Преступную деятельность пресекли полицейские, из незаконного оборота изъято 160 кустов растения.

Суд назначил мужчине наказание в виде 4 лет 1 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.