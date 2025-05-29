Из App Store исчезло приложение «Авито»

В компании прокомментировали, что ведут переговоры с Apple и разбираются в причинах произошедшего. «Не удаляйте установленное приложение „Авито“ с ваших айфонов. Если приложение не установлено, то вы можете продолжать пользоваться „Авито“ через мобильный браузер», — отметили представители площадки.