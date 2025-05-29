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ГРПЗ представил сварочное оборудование «Форсаж» на выставке в Москве

Государственный Рязанский приборный завод (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) принял участие в 25-й специализированной выставке «Металлообработка — 2025».

Вниманию посетителей представили линейку сварочных инверторов «Форсаж»: аппараты для ручной дуговой, аргонодуговой и полуавтоматической сварки, механизмы подачи проволоки.

«Рязанский приборный завод ежегодно участвует в выставке „Металлообработка“, которая отличается масштабностью представленной различными промышленными предприятиями продукции и позволяет экспонентам обмениваться опытом в сфере производства качественного сварочного оборудования. Более четверти века назад был выпущен первый „Форсаж“. Сегодня линейка инверторов насчитывает 18 моделей разного класса: от бытового — до промышленного для всех видов профессиональной электродуговой сварки на токи от 160 А до 500 А. Сварочные аппараты производства ГРПЗ отличаются надёжностью. Это связано с использованием качественных компонентов, продуманной конструкцией и дополнительными функциями, которые повышают устойчивость устройств к эксплуатации. Сварочные источники „Форсаж“ справятся с любой поставленной перед ними задачей в частных условиях, в мастерских и на производстве», — отметил генеральный директор ГРПЗ Борис Виноградов.

Выставка «Металлообработка — 2025» организована при официальной поддержке Министерства промышленности и торговли РФ под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ. В выставке приняли участие около 2000 компаний из 8 стран мира.