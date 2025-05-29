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Эксперты спрогнозировали возможное снижение ключевой ставки в июне
Ожидается, что падение составит 1-2 процентных пункта. «Мы думаем, что Банк России снизит ставку до 19%. Инфляция снижается опережающими темпами, и явно просматриваются признаки замедления экономики, снизился рост кредитования», — отметил директор аналитического департамента «Цифра брокер» Ованес Оганисян. Аналитик «Банки. ру» Гаянэ Замалеева тоже предположила, что в регулятор начнет цикл осторожного снижения ставок. Директор инвесткомпании «Риком-Траст» Дмитрий Целищев добавил, что, если ЦБ резко снизит ставки на 2 п. п. и выше, это может создать перекосы в первую очередь для банковского сектора: возможен отток вкладов, рост давления на ликвидность и капитал.

Эксперты спрогнозировали возможное снижение ключевой ставки в июне. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на опрошенных специалистов.

Ожидается, что падение составит 1-2 процентных пункта.

«Мы думаем, что Банк России снизит ставку до 19%. Инфляция снижается опережающими темпами, и явно просматриваются признаки замедления экономики, снизился рост кредитования», — отметил директор аналитического департамента «Цифра брокер» Ованес Оганисян.

Аналитик «Банки. ру» Гаянэ Замалеева тоже предположила, что в регулятор начнет цикл осторожного снижения ставок.

Директор инвесткомпании «Риком-Траст» Дмитрий Целищев добавил, что, если ЦБ резко снизит ставки на 2 п. п. и выше, это может создать перекосы в первую очередь для банковского сектора: возможен отток вкладов, рост давления на ликвидность и капитал.