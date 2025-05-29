Более 40% рязанских компаний запланировали летние корпоративы

Наиболее популярные форматы — пикники, спортивные состязания и фуршеты. По информации от эйчаров, поводами для проведения летних корпоративов чаще всего являются дни рождения компаний и профессиональные праздники. 47% работодателей не планируют летние корпоративы, еще 12% пока не приняли окончательного решения.

41% рязанских компаний запланировали летние корпоративы. Об этом пишет сервис SuperJob.

Наиболее популярные форматы — пикники, спортивные состязания и фуршеты. По информации от эйчаров, поводами для проведения летних корпоративов чаще всего являются дни рождения компаний и профессиональные праздники.

47% работодателей не планируют летние корпоративы, еще 12% пока не приняли окончательного решения.