В США заявили, что военная помощь Украине скоро закончится

Отмечается, что по состоянию на конец мая Украина все еще получает последние транши военной помощи, одобренные при администрации Байдена.

Одобренные при бывшем президенте США Джо Байдене транши военной помощи Киеву закончатся в ближайшие месяцы, при этом действующий глава государства Дональд Трамп не давал Украине никаких обещаний продлить поддержку. Об этом пишет Газета.RU cо ссылкой на издание The Washington Post.

Отмечается, что по состоянию на конец мая Украина все еще получает последние транши военной помощи, одобренные при администрации Байдена.