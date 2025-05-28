В Рязанском районе лось едва не попал под колеса автомобиля

На кадрах видно, что животное внезапно выбегает на проезжую часть прямо перед движущейся машиной. «Лось. Деулино — Борисково. Будьте аккуратнее», — написал автор поста.

В Рязанском районе лось едва не попал под колеса автомобиля. Об этом во среду, 28 мая, сообщает Telegram-канал «Рязань».

На кадрах видно, что животное внезапно выбегает на проезжую часть прямо перед движущейся машиной.

«Лось. Деулино — Борисково. Будьте аккуратнее», — написал автор поста.