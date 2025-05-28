В Рязани стартовал пятый форум #ПРОБИЗНЕС2025
Участники посетят площадки, посвященные самым актуальным вопросам предпринимательства. Их ждут доклады от ведущих экспертов отрасли и практические примеры успешного продвижения проектов. В финале состоится вручение наград и премии «Золотой Меркурий».
В Рязани стартовал пятый форум #ПРОБИЗНЕС2025. Об этом сообщает корреспондент РЗН. Инфо.
Отмечается, что в начале мероприятия состоится стратсессия Комиссии Госсовета РФ «Эффективная и конкурентная экономика»: «Точки роста и инструменты развития российского бизнеса».
Участники посетят площадки, посвященные самым актуальным вопросам предпринимательства. Их ждут доклады от ведущих экспертов отрасли и практические примеры успешного продвижения проектов.
В финале состоится вручение наград и премии «Золотой Меркурий».