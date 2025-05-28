В Рязани осудят 53-летнюю женщину за наезд на пешехода. Об этом 28 мая сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
По версии следствия, в октябре 2024 года обвиняемая двигалась на легковушке по улице Шереметьевской в Рязани. Отмечается, что водитель не уступила дорогу пешеходу, переходящему проезжую часть по нерегулируемому переходу, и наехала на него.
В результате ДТП потерпевший получил тяжкие телесные повреждения.
Заместитель прокурора области Екатерина Банникова утвердила обвинительное заключение. 53-летнюю женщину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека).
Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Рязани.