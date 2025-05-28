В России предложили включить в льготную ипотеку священников, которые служат в зоне СВО

Включение в программу священнослужителей стало бы важным шагом к созданию целостной системы поддержки."Церковь всегда была вместе с народом в самые трудные времена. Сегодня, когда государство оказывает материальную помощь, важно, чтобы и священники могли участвовать в этом процессе — консультировать семьи, помогать им пережить потерю близких, укреплять их веру и надежду. Это не просто социальная программа, это акт нашей общей заботы о тех, кто защищает Родину", — заключил депутат Иванов.

В России предложили включить в льготную ипотеку священников, которые служат в зоне СВО. Об этом пишет Газета.RU cо ссылкой на депутата Михаила Иванова.

По его словам, включение в программу священнослужителей стало бы важным шагом к созданию целостной системы поддержки.

«Церковь всегда была вместе с народом в самые трудные времена. Сегодня, когда государство оказывает материальную помощь, важно, чтобы и священники могли участвовать в этом процессе — консультировать семьи, помогать им пережить потерю близких, укреплять их веру и надежду. Это не просто социальная программа, это акт нашей общей заботы о тех, кто защищает Родину», — заключил Иванов.