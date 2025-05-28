В России фрукты и ягоды подорожали на 26%

Отмечается, что в январе — апреле текущего года средний чек при покупке фруктов и ягод составил 306 рублей, что на 26% больше, чем в прошлом году. Данная категория лидирует по росту цен на продовольственном рынке. Кондитерские изделия подорожали на 5%, овощи — на 15%, хлеб — на 13%.

В России фрукты и ягоды подорожали на 26%. Об этом сообщила газета « Коммерсантъ ».

Отмечается, что в январе — апреле текущего года средний чек при покупке фруктов и ягод составил 306 рублей, что на 26% больше, чем в прошлом году.

Данная категория лидирует по росту цен на продовольственном рынке. Кондитерские изделия подорожали на 5%, овощи — на 15%, хлеб — на 13%.