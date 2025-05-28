В Иркутской области подросток зарезал четверых знакомых

В Иркутской области подросток зарезал четверых знакомых. Об этом сообщает СК.

По данным СК, 17-летний Михаил пригласил одноклассников на дачу, чтобы отметить день рождения подруги. Предварительно, он был влюблен в именинницу. Всего на празднике было 8 человек.

После алкоголя молодой человек предложил имениннице заняться сексом, но та отказалась и ушла. Тогда подросток схватил нож и набросился на всех. Четыре человека погибли на месте, еще четверо в больнице.

Когда убийца заметил, что к дому едет полиция — он открыл газ и спровоцировал пожар. Его тело нашли после тушения дома.

Раненые подростки смогли выползти из дома, их госпитализировали.