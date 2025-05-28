В ЦБ предложили снизить стоимость ОСАГО для «благоприятных» регионов

Регулятор хочет снизить стоимость ОСАГО для регионов с аккуратными водителями и минимальным уровнем мошенничества. «Нынешняя система допускает, что водители из регионов с низкой аварийностью косвенно оплачивают убытки, связанные с высокими рисками в других субъектах России. Проблемой озаботился ЦБ — там прорабатывают идею, как сделать стоимость полиса более справедливой», — рассказал Габуния. Отмечается, что в 2024 году в список самых рисковых регионов по ОСАГО вошли Ингушетия, Дагестан, Чечня, Камчатский край и Карачаево-Черкесская Республика.

В ЦБ предложили снизить стоимость ОСАГО для «благоприятных» регионов. Об этом « Известиям » рассказал зампред ЦБ России Филипп Габуния.

По его словам, регулятор хочет снизить стоимость ОСАГО для регионов с аккуратными водителями и минимальным уровнем мошенничества.

«Нынешняя система допускает, что водители из регионов с низкой аварийностью косвенно оплачивают убытки, связанные с высокими рисками в других субъектах России. Проблемой озаботился ЦБ — там прорабатывают идею, как сделать стоимость полиса более справедливой», — рассказал Габуния.

Отмечается, что в 2024 году в список самых рисковых регионов по ОСАГО вошли Ингушетия, Дагестан, Чечня, Камчатский край и Карачаево-Черкесская Республика.