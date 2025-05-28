Семь депутатов рязоблдумы получили золотые знаки отличия ГТО

В рамках заседания Рязанской областной Думы министр физической культуры и спорта Владислав Фролов вручил семи депутатам регионального парламента золотые знаки отличия за успешное выполнение норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). В числе награжденных — спикер законодательного собрания Аркадий Фомин, сообщила пресс-служба облдумы.

В рамках заседания Рязанской областной Думы министр физической культуры и спорта Владислав Фролов вручил семи депутатам регионального парламента золотые знаки отличия за успешное выполнение норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). В числе награжденных — спикер законодательного собрания Аркадий Фомин, сообщила пресс-служба облдумы.

«Я, как и все мои коллеги, считаю этот знак своим достижением — готовился серьезно. У каждого сегодня есть возможность заниматься физкультурой и спортом благодаря национальным проектам, вниманию Президента к теме здоровья и усилиям губернатора по созданию современной спортивной инфраструктуры в регионе. Уверен, что число людей, ведущих здоровый образ жизни, будет только расти. Желаю всем новых спортивных успехов!» — подчеркнул председатель облдумы.

Как отметили в публикации, комплекс ГТО реализуется с 2014 года. За это время более 74 тысяч рязанцев выполнили нормативы, 59 тысяч — получили знаки отличия.