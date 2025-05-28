Рязанцы смогут увидеть соединение Луны и Юпитера
Серп спутника Земли 28 мая будет виден выше самой большой планеты Солнечной системы. Наблюдать за светилами можно в ярких сумерках. Явление будет заметно даже невооруженному глазу, также можно использовать бинокль.
Рязанцы смогут увидеть соединение Луны и Юпитера. Об этом сообщили в группе «Меридиан 39. Астрономия в Рязани» ВКонтакте.
Серп спутника Земли 28 мая будет виден выше самой большой планеты Солнечной системы. Наблюдать за светилами можно в ярких сумерках. Явление будет заметно даже невооруженному глазу, также можно использовать бинокль.