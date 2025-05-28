Рязанцев пригласили на открытие Фестивального лета

31 мая на территории пространства пройдет концерт для жителей и гостей города. Мероприятия, игры, пленэр и мастер-классы начнутся в 15:00. В 20:00 выступит ансамбль струнно-смычковых инструментов «Доминанта». В 21:00 на сцену поднимется кавер-группа «Гангстеры». Участники коллектива исполнят популярные танцевальные треки. «Каждую субботу, в течение всего теплого сезона, наших гостей будут ждать различные активности, танцевальные и творческие мастер-классы, концерты, детская анимация и много классных интерактивов», — отметили представители пространства. Возрастное ограничение — 0+