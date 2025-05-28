Рязанца отправят в колонию за ложное сообщение о терроризме

В октябре 2023 года в полицию позвонил мужчина и заявил, что планирует навредить воспитанникам детского сада в Рыбном. Затем подобные сообщения поступили в группы в соцсетях пяти дошкольных учреждений района. Правоохранители провели осмотр обозначенных объектов и не нашли опасных предметов. Оперативники выяснили, что к отправке угроз причастен рязанец, 1994 года рождения. Злоумышленника нашли и задержали. Суд назначил обвиняемому наказание в виде 2 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Рязанца отправят в колонию за ложное сообщение о терроризме. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.

В октябре 2023 года в полицию позвонил мужчина и заявил, что планирует навредить воспитанникам детского сада в Рыбном. Затем подобные сообщения поступили в группы в соцсетях пяти дошкольных учреждений района.

Правоохранители провели осмотр обозначенных объектов и не нашли опасных предметов.

Оперативники выяснили, что к отправке угроз причастен рязанец, 1994 года рождения. Злоумышленника нашли и задержали.

В отношении него возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма), по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Суд назначил обвиняемому наказание в виде 2 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Приговор суда вступил в законную силу.