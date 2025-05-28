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Российских айтишников предупредили о рисках работы на оборонные концерны Европы
Такая деятельность может быть расценена как государственная измена. «В российском законодательстве есть нормы, запрещающие сотрудничество с иностранными компаниями в оборонной сфере без специального разрешения. Работа граждан РФ на европейские оборонные концерны может быть расценена как госизмена или оказание помощи иностранным государствам в ущерб безопасности страны», — сказал депутат.

Российских айтишников предупредили о рисках работы на оборонные концерны Европы. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по информационной политике Антона Горелкина.

Он заявил, что такая деятельность может быть расценена как государственная измена.

«В российском законодательстве есть нормы, запрещающие сотрудничество с иностранными компаниями в оборонной сфере без специального разрешения. Работа граждан РФ на европейские оборонные концерны может быть расценена как госизмена или оказание помощи иностранным государствам в ущерб безопасности страны», — сказал депутат.