Российская армия освободила Константиновку в Сумской области и Зеленое Поле в ДНР

За сутки ВС РФ поразили предприятия ВПК Украины, выпускающие ударные БПЛА, место стоянки боевых и безэкипажных катеров, полевые площадки запуска беспилотников, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ в 144 районах. Также средства ПВО сбили шесть управляемых авиабомб JDAM производства США, а также 339 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 296 вне зоны СВО.

Российская армия освободила Константиновку в Сумской области и Зеленое Поле в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны.

За сутки ВС РФ поразили предприятия ВПК Украины, выпускающие ударные БПЛА, место стоянки боевых и безэкипажных катеров, полевые площадки запуска беспилотников, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ в 144 районах.

Также средства ПВО сбили шесть управляемых авиабомб JDAM производства США, а также 339 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 296 вне зоны СВО.