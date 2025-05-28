Лукашенко поручил увеличить поставки картофеля в Россию

Президент Белоруссии поставил задачу вырастить столько картофеля, чтобы хватило прокормить обе страны. «Очень много разговоров. Особенно после совещания у президента России, где он там пошутил по поводу картошки. Но для нас это очень серьезный вопрос. В каком плане? Чего-чего, но картошку мы выращивать умеем. Надо вырастить столько, чтобы хватило нам и России», — заявил он.