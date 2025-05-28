Лавров: о новом раунде переговоров России и Украины будет объявлено в ближайшее время

По его словам, требования РФ о безъядерном и нейтральном статусе Украины должны быть удовлетворены при любой форме урегулирования конфликта. «Россия настаивала на отмене дискриминационных законов на встрече с Украиной в Стамбуле и будет продолжать это делать на следующем раунде», — подчеркнул Лавров.

О новом раунде переговоров России и Украины будет объявлено в ближайшее время. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, его цитирует РИА Новости.

По его словам, требования РФ о безъядерном и нейтральном статусе Украины должны быть удовлетворены при любой форме урегулирования конфликта.

«Россия настаивала на отмене дискриминационных законов на встрече с Украиной в Стамбуле и будет продолжать это делать на следующем раунде», — подчеркнул Лавров.