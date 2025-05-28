Губернатор Павел Малков открыл форум #ПРОБИЗНЕС2025 в Рязани

«В целом у нас широкий спектр услуг для всех предпринимателей: это льготные кредиты, займы, поручительства, а также значительный спектр налоговой поддержки. Наша задача — понять, как каждая из этих мер работает, что нужно дополнить и расширить, что доработать, какие меры нужны дополнительно. Понятно, что ресурс ограничен, но мы должны постоянно работать над улучшением и совершенствоваться. Отмечу также, что мы серьезно работаем по направлению поддержки предпринимательства у бойцов СВО: помогаем создавать им бизнес и поддерживаем их. Для них действует отдельный комплекс мер», — отметил губернатор.

Губернатор Рязанской области Павел Малков открыл форум и поучаствовал в пленарной сессии #ПРОБИЗНЕС2025. Корреспондент РЗН. Инфо побывала на мероприятии в среду, 28 мая.

Форум #ПРОБИЗНЕС2025 прошел в Рязани в дни российского предпринимательства в пятый раз.

На стратегической сессии Комиссии Госсовета РФ «Эффективная и конкурентная экономика»: «Точки роста и инструменты развития российского бизнеса» спикеры обсуждали работу малых и средних предприятий. Губернатор Павел Малков отметил, что в комиссии Госсовета основной акцент сделан на повышение эффективности предприятий и увеличение выручки малых компаний.

«В целом у нас широкий спектр услуг для всех предпринимателей: это льготные кредиты, займы, поручительства, а также значительный спектр налоговой поддержки. Наша задача — понять, как каждая из этих мер работает, что нужно дополнить и расширить, что доработать, какие меры нужны дополнительно. Понятно, что ресурс ограничен, но мы должны постоянно работать над улучшением и совершенствоваться. Отмечу также, что мы серьезно работаем по направлению поддержки предпринимательства у бойцов СВО: помогаем создавать им бизнес и поддерживаем их. Для них действует отдельный комплекс мер», — отметил губернатор.

Павел Малков рассказал, что партийный проект «СВОй бизнес» уже запущен. В нем бойцам-предпринимателям помогают на всех этапах: начиная с идеи бизнеса и до запуска. Уже прошло первое обучение, скоро стартуют следующие потоки.

«Видим успешные истории, будем дальше развиваться в этом направлении. Задача — помогать бойцам СВО развиваться в бизнесе и поддерживать их на каждом шагу», — заключил Малков.

Замминистра Экономразвития Денис Тюпышев рассказал об успехах и планах национальных проектов. С начала 2025 года запущена программа инновационных кредитов по ставке в 2,8%. До конца года в нее планируют вложить около 100 миллиардов рублей. В новом национальном проекте «Эффективная и конкурентная экономика» изложены планы достижения устойчивого экономического развития на основе конкуренции, предпринимательства (в том числе высокотехнологичного) и частной инициативы.

«Несмотря на то что нацпроект только стартовал, мы видим цели на следующий год. Эту работу планируем начать в ближайшие два месяца», — сказал он.

Гости форума могли поучаствовать в обсуждении актуальных тем для бизнеса: отзывы как двигатель продаж, взаимодействие с креативными индустриями, секреты взаимодействия с зумерами, искусственный интеллект в бизнесе и другие.