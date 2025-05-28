Глава Минцифры предложил отказаться от смс-кодов для смены пароля на «Госуслугах»

По словам Максута Шадаева, Минцифры рассматривает вариант отказаться от смс с кодом для смены пароля на «Госуслугах». Он отметил. что поменять пароль можно будет через МФЦ или с подтверждением через банковские или другие доверенные приложения, или с использованием биометрической идентификации.