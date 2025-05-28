Банк России планирует рассмотреть разнообразные решения по ключевой ставке

Отмечается, что заседание совета директоров пройдет в июне. «30 мая начнется неделя тишины. Мы будем рассматривать все данные, вновь поступившие. Сегодня ситуация поменялась несколько, появилось много всего, что нам будет интересно обсудить. Думаю, варианты решения, как по ставке, так и сигналов у нас будут даже более разнообразны, чем в апреле», — заявил представитель ЦБ.