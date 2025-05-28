26-летнего рязанца осудили за оборот наркотиков

Судом установлено, что в июне 2024 года осужденный на открытой местности нашел кусты наркосодержащего растения. Он сорвал его части, высушил и хранил для употребления. Преступную деятельность пресекли сотрудники полиции, из оборота изъято более 190 граммов запрещенного вещества. Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 3 лет 3 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Также его оштрафовали на семь тысяч рублей.

26-летнего касимовца осудили за оборот наркотиков. Об этом 28 мая сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Судом установлено, что в июне 2024 года осужденный на открытой местности нашел кусты наркосодержащего растения. Он сорвал его части, высушил и хранил для употребления. Преступную деятельность пресекли сотрудники полиции, из оборота изъято более 190 граммов запрещенного вещества.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 3 лет 3 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Также его оштрафовали на семь тысяч рублей.