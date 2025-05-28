19-летнего рязанца осудили за вандализм

Установлено, что в августе 2024 года осужденный, находясь в пригородном электропоезде сообщением «Шилово-Касимов» сорвал элементы внутренней отделки вагона, а именно: мягкие части сиденья и элемент подголовника, которые выбросил в окно. Затем мужчина демонтировал металлический диспенсер для мыла в санитарном узле, нанеся им удары по зеркалу, что привело к его повреждению.

19-летнего рязанца осудили за вандализм. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Установлено, что в августе 2024 года осужденный, находясь в пригородном электропоезде сообщением «Шилово-Касимов» сорвал элементы внутренней отделки вагона, а именно: мягкие части сиденья и элемент подголовника, которые выбросил в окно. Затем мужчина демонтировал металлический диспенсер для мыла в санитарном узле, нанеся им удары по зеркалу, что привело к его повреждению.

Суд признал молодого человека виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей.