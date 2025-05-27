ВС России освободили населенный пункт Старая Николаевка в ДНР

По данным ведомства, российские военные поразили общевойсковой полигон, склады боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ. Средства ПВО за сутки сбили 204 вражеских БПЛА, из них 141 вне зоны спецоперации. Потери ВСУ за сутки составили свыше 1 475 человек.