В Рязани проверили детские лагеря перед началом летнего отдыха

Комиссия прошла по территориям лагерей, осмотрела помещения, проверила готовность учреждений принять детей. Отмечается, что там отремонтировали дачи, благоустроили территории. В «Сказке» обновили здания медпункта и пищеблока, полностью заменили оборудование для приготовления пищи. В «Смене» выполнен капремонт бассейна. В лагерях есть круглосуточное видеонаблюдение, кнопка тревожной сигнализации, оборудованы системы автоматической пожарной сигнализации.

26 мая комиссия в составе главы муниципального образования, председателя гордумы Татьяны Панфиловой, депутатов, представителей управления образования и молодежной политики горадминистрации и общественности осмотрела находящиеся в Солотче муниципальные лагеря детского отдыха «Смена» и «Сказка». Об этом сообщила пресс-служба рязанской мэрии.

Комиссия прошла по территориям лагерей, осмотрела помещения, проверила готовность учреждений принять детей. Отмечается, что там отремонтировали дачи, благоустроили территории.

В «Сказке» обновили здания медпункта и пищеблока, полностью заменили оборудование для приготовления пищи. В «Смене» выполнен капремонт бассейна.

В лагерях есть круглосуточное видеонаблюдение, кнопка тревожной сигнализации, оборудованы системы автоматической пожарной сигнализации.

Летом в лагерях «Сказка» и «Смена» отдохнут 1 555 детей.