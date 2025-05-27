В Рязани проверили детские лагеря перед началом летнего отдыха

26 мая комиссия в составе главы муниципального образования, председателя гордумы Татьяны Панфиловой, депутатов, представителей управления образования и молодежной политики горадминистрации и общественности осмотрела находящиеся в Солотче муниципальные лагеря детского отдыха «Смена» и «Сказка». Об этом сообщила пресс-служба рязанской мэрии.
Комиссия прошла по территориям лагерей, осмотрела помещения, проверила готовность учреждений принять детей. Отмечается, что там отремонтировали дачи, благоустроили территории.
В «Сказке» обновили здания медпункта и пищеблока, полностью заменили оборудование для приготовления пищи. В «Смене» выполнен капремонт бассейна.
В лагерях есть круглосуточное видеонаблюдение, кнопка тревожной сигнализации, оборудованы системы автоматической пожарной сигнализации.
Летом в лагерях «Сказка» и «Смена» отдохнут 1 555 детей.