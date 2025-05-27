В Рязани экипаж ДПС устроил погоню за каршерингом

Отмечается, что инцидент произошел на улице Пугачева. «Мужчина был за рулем авто, после остановки сотрудниками ДПС начал убегать в неизвестном направлении», — написал автор. Удалось ли сотрудникам полиции поймать беглеца — неизвестно.