В Рязани экипаж ДПС устроил погоню за каршерингом
Отмечается, что инцидент произошел на улице Пугачева. «Мужчина был за рулем авто, после остановки сотрудниками ДПС начал убегать в неизвестном направлении», — написал автор. Удалось ли сотрудникам полиции поймать беглеца — неизвестно.
В Рязани экипаж ДПС устроил погоню за каршерингом. Об этом сообщается в Telegram-канале «Топор Рязань».
Отмечается, что инцидент произошел на улице Пугачева.
«Мужчина был за рулем авто, после остановки сотрудниками ДПС начал убегать в неизвестном направлении», — написал автор.
Удалось ли сотрудникам полиции поймать беглеца — неизвестно.
Видео с места можно посмотреть по