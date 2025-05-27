В России сократятся сроки оформления маткапитала

Соответствующий закон во втором и третьем чтениях приняла Госдума. Теперь с момента рождения ребенка и передачи информации в проактивном режиме на портал «Госуслуг» до получения сертификата будет проходить всего пять дней. Ранее на это требовалось десять дней. Также сокращается и время межведомственного взаимодействия по вопросам оформления материнского капитала. Оно будет занимать не более 48 часов. Важную роль играет автоматическое поступление документов на портал «Госуслуг». Это снимает с родителей необходимость собирать и подавать дополнительные документы.

В России сократятся сроки оформления маткапитала. Об этом пишет URA.ru.

Соответствующий закон во втором и третьем чтениях приняла Госдума. Теперь с момента рождения ребенка и передачи информации в проактивном режиме на портал «Госуслуг» до получения сертификата будет проходить всего пять дней. Ранее на это требовалось десять дней.

Также сокращается и время межведомственного взаимодействия по вопросам оформления материнского капитала. Оно будет занимать не более 48 часов. Важную роль играет автоматическое поступление документов на портал «Госуслуг». Это снимает с родителей необходимость собирать и подавать дополнительные документы.