В России хотят запретить ретушировать религиозные символы

Отмечается, что соответствующий законопроект внесли в Госдуму. В пояснительной записке указано, о неоднократных случаях замазывания православных крестов на снимках, плакатах, упаковках товаров, интернет-страницах и в печатных изданиях. Документ запрещает использование изображений известных зданий и других объектов с религиозными символами без этих атрибутов. Проект затрагивает средства массовой информации, рекламу, торговлю, различные сферы услуг, вывески, а также государственные и муниципальные символы, эмблемы и гербы.

В России хотят запретить ретушировать религиозные символы. Об этом пишет «Газета. ру».

Отмечается, что соответствующий законопроект внесли в Госдуму. В пояснительной записке указано, о неоднократных случаях замазывания православных крестов на снимках, плакатах, упаковках товаров, интернет-страницах и в печатных изданиях.

Документ запрещает использование изображений известных зданий и других объектов с религиозными символами без этих атрибутов. Проект затрагивает средства массовой информации, рекламу, торговлю, различные сферы услуг, вывески, а также государственные и муниципальные символы, эмблемы и гербы.