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В России аптеки перейдут из сферы торговли в систему здравоохранения
Ожидается, что это поможет снизить стоимость лекарств. Изменения позволят провизорам и фармацевтам получить социальные льготы и дополнительные дотации. По словам парламентария, дальше необходимо «изменить социальный статус провизоров и фармацевтов» и также сделать их работниками здравоохранения. Нововведение начнет действовать с 1 июня.

В России аптеки получат перейдут из сферы торговли в систему здравоохранения. Об этом ТАСС рассказал первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев.

Ожидается, что это поможет снизить стоимость лекарств.

«Была недоработка, когда аптеки по ОКВЭД, по кодам экономической деятельности, расценивались как торговые точки. Теперь это изменено. Аптеки будут снижать свои расходы, соответственно, мы увидим в конечном итоге снижение экономической составляющей стоимости лекарств», — сказал парламентарий

Он добавил, что изменения позволят провизорам и фармацевтам получить социальные льготы и дополнительные дотации. По словам Башанкаева, дальше необходимо «изменить социальный статус провизоров и фармацевтов» и также сделать их работниками здравоохранения.

Нововведение начнет действовать с 1 июня.