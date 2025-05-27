В Госдуме назвали необходимостью отключение горячей воды летом

По словам зампреда профильного комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергея Колунова, срок отключения можно сократить до недели, но отказаться от этой практики полностью нельзя. «Это техническая необходимость для того, чтобы можно было продувы [сделать], запчасти поменять, прочистить котел. Это оборудование, которое необходимо чинить», — заявил он. Отмечается, что отсутствие ежегодной профилактики спровоцирует увеличение аварий в системах водоснабжения.

В Госдуме назвали необходимостью отключение горячей воды летом. Об этом сообщает «Газета. ру».

По словам зампреда профильного комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергея Колунова, срок отключения можно сократить до недели, но отказаться от этой практики полностью нельзя.

«Это техническая необходимость для того, чтобы можно было продувы [сделать], запчасти поменять, прочистить котел. Это оборудование, которое необходимо чинить», — заявил он.

Отмечается, что отсутствие ежегодной профилактики спровоцирует увеличение аварий в системах водоснабжения.