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Ученые разработали метод ранней диагностики почечной недостаточности
В материале сказано, что почки пронизаны миллионами перитубулярных капилляров, отвечающих за фильтрацию отходов, а также транспорт кислорода и питательных веществ. Их потеря является решающим признаком развития хронической почечной недостаточности. Исследователи обратили внимание на микроРНК miR-423-5p как на перспективный биомаркер для оценки здоровья микрососудов в почках. Ранее надежного способа мониторинга состояния этих сосудов не существовало. Это поможет врачам раньше диагностировать ухудшение состояния сосудов, особенно у пациентов из группы риска — пожилых людей или перенесших операции с временным прекращением кровотока, включая пересадки органов и кардиохирургию.

Ученые из Центра исследований при Университете Монреаля впервые в мире разработали метод ранней диагностики почечной недостаточности. Об этом написали в журнале JCI Insight.

В материале сказано, что почки пронизаны миллионами перитубулярных капилляров, отвечающих за фильтрацию отходов, а также транспорт кислорода и питательных веществ. Их потеря является решающим признаком развития хронической почечной недостаточности.

Исследователи обратили внимание на микроРНК miR-423-5p как на перспективный биомаркер для оценки здоровья микрососудов в почках. Ранее надежного способа мониторинга состояния этих сосудов не существовало.

Это поможет врачам раньше диагностировать ухудшение состояния сосудов, особенно у пациентов из группы риска — пожилых людей или перенесших операции с временным прекращением кровотока, включая пересадки органов и кардиохирургию.

Открытие может быть полезно и при других заболеваниях, связанных с утратой мелких сосудов — например, при сердечной или дыхательной недостаточности, а также некоторых нейродегенеративных расстройствах.